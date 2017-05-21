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21 мая 2017, 20:30 | Теннис | Р-Спорт

Андре Агасси стал тренером сербского теннисиста Новака Джоковича

Многократный победитель турниров Большого шлема американец Андре Агасси стал тренером сербского теннисиста, второй ракетки мира Новака Джоковича, сообщает AFP.

Многократный победитель турниров Большого шлема американец <span class=error>Андре</span> <span class=error>Агасси</span> стал тренером сербского теннисиста второй ракетки мира <span class=error>Новака</span> Джоковича сообщает AFP. Увеличить
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Джокович в начале мая принял решение прекратить сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, тренером по физподготовке Гебхардом Гричем и физиотерапевтом Мильяном Амановичем.

«Мы с Андре обсуждали это в течение последних двух недель. Решили начать работать вместе перед Парижем. Так что это начнется там и мы посмотрим, как будут развиваться события. Мы оба с нетерпением ждем начала совместной работы», — сказал серб.

Агасси, которому в апреле исполнилось 47 лет, за свою карьеру восемь раз побеждал на турнирах Большого шлема. Джокович — двенадцатикратный победитель таких турниров.
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