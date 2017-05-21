Андре Агасси стал тренером сербского теннисиста Новака Джоковича
Многократный победитель турниров Большого шлема американец Андре Агасси стал тренером сербского теннисиста, второй ракетки мира Новака Джоковича, сообщает AFP.
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Джокович в начале мая принял решение прекратить сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, тренером по физподготовке Гебхардом Гричем и физиотерапевтом Мильяном Амановичем.
«Мы с Андре обсуждали это в течение последних двух недель. Решили начать работать вместе перед Парижем. Так что это начнется там и мы посмотрим, как будут развиваться события. Мы оба с нетерпением ждем начала совместной работы», — сказал серб.
Агасси, которому в апреле исполнилось 47 лет, за свою карьеру восемь раз побеждал на турнирах Большого шлема. Джокович — двенадцатикратный победитель таких турниров.
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