Андре Агасси стал тренером сербского теннисиста Новака Джоковича

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Джокович в начале мая принял решение прекратить сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, тренером по физподготовке Гебхардом Гричем и физиотерапевтом Мильяном Амановичем.

«Мы с Андре обсуждали это в течение последних двух недель. Решили начать работать вместе перед Парижем. Так что это начнется там и мы посмотрим, как будут развиваться события. Мы оба с нетерпением ждем начала совместной работы», — сказал серб.

Агасси, которому в апреле исполнилось 47 лет, за свою карьеру восемь раз побеждал на турнирах Большого шлема. Джокович — двенадцатикратный победитель таких турниров.