NextGen уже здесь! Зверев обыграл Джоковича и взял первый Мастерс в карьере

Лёгкая прогулка Халеп

В четвертьфиналах турнира в Риме у женщин, как и неделю назад, практически не было борьбы. В Мадриде девушки и вовсе во всех четырёх матчах ограничились двумя сетами, в Риме же получился хотя бы один упорный поединок.

Но для начала определились полуфиналистки в верхней части сетки. Встреча Симоны Халеп и Анетт Контавейт вполне могла порадовать зрителей сенсацией, ведь румынка наверняка устала после титула в Испании, а Анетт всю неделю играла на высочайшем уровне, разгромив Анжелику Кербер и Мирьяну Лючич-Барони. Но уже вскоре после начала матча стало очевидным, что Халеп однозначный фаворит. Обе девушки играли в атакующем ключе, но Контавейт ошибалась гораздо чаще, что её и сгубило.

Соперницей Халеп стала Кики Бертенс, которая практически не заметила сопротивления Дарьи Гавриловой. Голландка чуть было не упустила всё преимущество, расслабившись при счёте 3:0 в свою пользу во втором сете, но вовремя взяла себя в руки и довела поединок до победы.

Борьбы в полуфинале не получилось. И если в первой партии ещё была видимость борьбы, когда Халеп проиграла подачу на сет с пятью сетболами, а потом всё-таки дожала соперницу в концовке, то во второй голландка полностью просела — 6:1.

Четвёртый финал Свитолиной

В нижней части сетки первая полуфиналистка определялась в матче между Элиной Свитолиной и Каролиной Плишковой. Перед этим поединком украинка проиграла сопернице в пяти официальных матчах, взяв реванш только на Кубке Хопмана. Но чешка в последнее время совсем не блещет, да и грунт — её нелюбимое покрытие, поэтому в качестве фаворита на корт выходила, скорее, Элина. Первый сет Плишкова расстреляла невынужденными ошибками всего за 29 минут, а вот во втором завязалась борьба, Каролина даже выходила вперёд с брейком. В итоге теннисистки заглянули на тай-брейк, где у чешки было три сетбола. Один из них Свитолина отыграла невероятным приёмом по линии, после этого психологический перевес был на её стороне. Устранив главную на данный момент конкурентку в чемпионской гонке, украинка вышла в полуфинал.

Её соперница определялась в единственном матче четвертьфинала, которому было суждено растянуться на три сета. Во встрече между Гарбинье Мугурусой и Винус Уильямс не было однозначной фаворитки. Испанка провалила старт грунтового сезона, проиграв в стартовых кругах Штутгарта и Мадрида, Винус же затаилась на полтора месяца после вылета в стартовом круге Чарльстона. По личным встречам со счётом 3:0 вела американка, но матч Свитолиной и Плишковой уже продемонстрировал, что это тоже мало за себя говорящая статистика.

Первый сет начался под диктовку Мугурусы. Гарбинье играла активнее и гораздо меньше ошибалась, но Винус постепенно прибавляла, было заметно, что во второй партии она станет играть совершенно по-другому. И действительно, настроив прицел, американка сумела склонить чашу весов на свою сторону. Выиграв несколько равных затяжных геймов, она перевела игру в решающий сет, который сразу же начала с брейка. Возможно, победа в партии подействовала на Винус слишком расхолаживающе, потому что она снова начала много ошибаться и очень быстро сложила ракетку после третьего сета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Garbine <a href="https://twitter.com/hashtag/Muguruza?src=hash">#Muguruza</a> claims her ticket in <a href="https://twitter.com/hashtag/Rome?src=hash">#Rome</a> semi-finals defeating Venus Williams 6-2 3-6 6-2 <a href="https://twitter.com/hashtag/ibi17?src=hash">#ibi17</a> <a href="https://t.co/i8pDzad4Z5">pic.twitter.com/i8pDzad4Z5</a></p>— We Are Tennis (@WeAreTennis) <a href="https://twitter.com/WeAreTennis/status/865651320153227264">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Полуфинал между Свитолиной и Мугурусой оказался омрачён травмой испанки, которую она получила на тренировке перед матчем, причём до пятого гейма об этом не догадывался никто, кроме Гарбинье. Но после равного старта она очень быстро начала проигрывать гейм за геймом, что-то сковывало её передвижения. При счёте 1:4 в пользу соперницы Мугуруса подошла к Свитолиной и пожала той руку — в травмой шеи она не могла продолжать поединок.

Новый взлёт Александра Зверева и космос от Доминика Тима

В мужском турнире решающие матчи вышли не менее интересными. После победы над Фабио Фоньини Александр Зверев не остановился на достигнутом и в двух партиях переиграл Милоша Раонича. Преимущество немца было заметно с первых геймов, он играл не только намного активнее канадца, у которого не было привычного преимущества на первом мяче, но и ошибался в разы меньше. За полтора часа Зверев вышел в первый в карьере полуфинал Мастерса, где его уже ждал Джон Иснер. В четвертьфинале американец в трёх долгих партиях с двумя тай-брейками перетерпел Марина Чилича.

Первый сет Александр выиграл очень уверенно, а вот во втором соперник уже не позволил сделать брейк. На тай-брейке Иснер чуть было не упустил преимущество со счётом 5:0, но всё-таки перевёл игру в решающую партию. Здесь уже никакой борьбы не получилось — преимущество было целиком и полностью на стороне немца — 6:1. Александр впервые добрался до финала Мастерса и в возрасте 20 лет и 1 месяца стал самым молодым их финалистом за 10 лет. Последним тинейджером, добиравшимся на них до финалов, был Новак Джокович, выигравший Майами-2007.

В нижней части сетки с большим нетерпением ожидались два четвертьфинала — Рафаэль Надаль должен был сразиться с Домиником Тимом, а Новак Джокович — с Хуаном-Мартином дель Потро. Надаль и Тим скрестили ракетки в третий раз за три недели, и испанец, только что победивший в Барселоне и Мадриде, был однозначным фаворитом поединка. Вот только у австрийца было совершенно иное мнение на этот счёт.

С первых геймов Тим решил, что терять ему нечего, и с невероятной силой пробивал по мячу как с форхенда, так и с бэкхенда. Надаль зачастую просто не успевал за выстрелами соперника и ошибался. Сделав два брейка, Доминик чуть было не упустил преимущество, но со второй попытки всё же подал на сет. Вторая партия начинала складываться куда упорнее — оба теннисиста с трудом удерживали свою подачу, и всё-таки в седьмом гейме затаившегося Тима снова прорвало. Победа в нескольких невероятных розыгрышах принесла ему решающий брейк. Уставший Надаль отправился готовиться к «Ролан Гаррос», а Доминик вышел в полуфинал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">DOMINATOR. Thiem plays the match of his life, beats Nadal 6-4, 6-3 to reach Rome SFs. First loss of the year for Rafael on clay. <a href="https://t.co/GjsSc80dTY">pic.twitter.com/GjsSc80dTY</a></p>— José Morgado (@josemorgado) <a href="https://twitter.com/josemorgado/status/865599657317150720">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За последние четыре года Джокович и дель Потро лишь раз сыграли матч, в котором не задействовали максимум из возможных сетов, поэтому и в Риме ожидалась борьба. Но аргентинец подошёл к поединку слишком уставшим. Дель Потро отходил очень далеко за заднюю линию, позволяя Новаку делать практически всё, что он захочет. Справедливости ради, стоит отметить, что серб провёл один из лучших матчей в сезоне, и даже вынужденная пауза из-за дождя, перенесшая второй сет на следующий день, не сбила Джоковича с победной волны. Вот только играть с Тимом предстояло уже через несколько часов.

Новый рекорд Украины

Женский финал стартовал в воскресенье первым запуском. Халеп вела по личным встречам 1:0, но этот поединок теннисистки провели в 2013 году на Турнире Чемпионок — полувыставочном соревновании, статистика с которого не попадает даже в официальную. Симона начала матч очень активно. Свитолина часто ошибалась, было заметно, как она волнуется. Небольшой перелом наметился при счёте 5:2 в пользу румынки. Халеп во время гейма подвернула ногу и начала испытывать болевые ощущения в правой лодыжке. К Элине, тем временем, вышел её наставник, посоветовавший менять ритм и чаще рисковать, что и вылилось в то, что украинка максимально близко подобралась к сопернице, правда, всё-таки, уступив партию.

Но перемены в игре продолжились с новым сетом. Стало заметно, что Симоне всё тяжелее даются забеги по задней линии, она стала чаще рисковать и ошибаться. Халеп продолжала сражаться даже при счёте 3:5 в пользу соперницы, отыграла подачу на сет, но всё-таки не сдюжила в концовке. На решающий сет сил у румынки совершенно не осталось. Свитолина продолжала давить, Симона же ошибалась, как только приходилось передвигаться из угла в угол. Спустя 2 часа и 8 минут Элина выиграла четвёртый титул в сезоне и второй в году — на турнирах WTA Premier-5. В понедельник украинка возглавит чемпионскую гонку, а в рейтинге установит личное и национальное достижение, поднявшись на 6-ю строчку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?Great job <a href="https://twitter.com/ElinaSvitolina">@ElinaSvitolina</a> on becoming the <a href="https://twitter.com/hashtag/ibi17?src=hash">#ibi17</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WTA?src=hash">#WTA</a> Champion!!! ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Svitolina?src=hash">#Svitolina</a> <a href="https://t.co/PXYIgeF3nn">pic.twitter.com/PXYIgeF3nn</a></p>— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) <a href="https://twitter.com/InteBNLdItalia/status/866304905547571200">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В женском парном турнире россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина провели очень неплохую неделю и добрались до финала. В матче против Чань и Хингис, в борьбе проиграв первый сет, Макарова и Веснина подавали на партию при счёте 5:4, но упустили нити игры. Дуэты добрались до тай-брейка, где швейцарско-тайванскую пару было не остановить.

NextGen уже здесь

Во втором полуфинале мужского одиночного разряда Новаку Джоковичу предстояло сразиться с Домиником Тимом, в то время, как в финале победителя матча уже ждал Александр Зверев. В этой компании Новак был единственным, выигрывавшим на Мастерсах, но его результаты в этом сезоне не внушали болельщикам серба доверия. Тем не менее, с первых розыгрышей матча с Тимом Новак показал, что поедет на «Ролан Гаррос» в ранге тёмной лошадки. У Джоковича получалось практически всё, и, напротив, Доминик сыграл гораздо хуже, чем против Надаля. Серб задавил соперника, тонущего в собственных ошибках, мощной агрессивной игрой, за 59 минут отдав ему всего один гейм.

А вот финал обернулся для серба полной катастрофой. Ошибки из стопроцентных ситуаций, не самые очевидные тактические решения, неработающий приём — лишь часть проблем Новака в решающем матче, ведь главная из них находилась по ту сторону сетки.

Александр блестяще подавал и хладнокровно «убивал» те мячи, которые должен был точно выигрывать. Особенно впечатлила скорость его ударов, когда соперник отгонял его далеко за заднюю линию. Джокович зачастую не успевал справляться со скоростью летящих мячей. Сделав по брейку в каждом из сетов, Александр Зверев выиграл свой первый Мастерс в карьере. Среди иностранных спортивных журналистов уже распространилась шутка, что немец настолько не хочет на NextGen Finals — новый итоговый турнир для теннисистов не старше 21 года, что отберётся ради этого на его «взрослую» версию. И действительно, уже в понедельник Зверев впервые в карьере войдёт в топ-10, в чемпионской гонке станет четвёртым, а на «Ролан Гаррос» будет посеян в топ-16. Джокович постепенно поправляет свои дела и в гонке уже вошёл в десятку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">History's just been made in Rome! <a href="https://twitter.com/hashtag/Zverev?src=hash">#Zverev</a> wins the <a href="https://twitter.com/hashtag/ibi17?src=hash">#ibi17</a> Final vs <a href="https://twitter.com/DjokerNole">@DjokerNole</a> 64 63 and breaks into the Top 10 of the <a href="https://twitter.com/hashtag/ATP?src=hash">#ATP</a> ranking! ??? <a href="https://t.co/Miaw8LURjJ">pic.twitter.com/Miaw8LURjJ</a></p>— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) <a href="https://twitter.com/InteBNLdItalia/status/866318680866652160">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На следующей неделе мужчины разыграют титулы в Женеве и Лионе, а женщины пройдут последнюю проверку перед «Ролан Гаррос» в Нюрнберге и Страсбурге.