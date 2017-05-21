Маю и Эрбер стали чемпионами «Мастерс 1000» в Риме в парном разряде

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В финале они победили хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса (8) со счётом 4:6, 6:4, [10:3].

Матч продлился 1 час 34 минуты. На счету чемпионов одна подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Финалисты выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и использовали оба заработанных брейк-пойнта.

Для неудачно начавших сезон Маю и Эрбера это первый совместный титул в году — Николя в 2017-м выиграл Марсель, но там он выступал в паре с Жюльеном Беннето. Также для обоих это четвёртый титул на «Мастерс 1000».

Маю после этой победы останется на четвёртой строчке, но подтянется вплотную к третьей ракетке мира, бразильцу Марсело Мело — разрыв между ними сократится до 35 очков. Эрбер поднимется с 10-го места на 5-е. В чемпионской гонке Маю и Эрбер войдут в четвёрку лучших.