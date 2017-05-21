Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29817633/
21 мая 2017, 20:03 | Теннис | Чемпионат.com

Маю и Эрбер стали чемпионами «Мастерс 1000» в Риме в парном разряде

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (4) стали чемпионами «Мастерс 1000» в Риме.

Французы <nobr>Пьер-Юг</nobr> <span class=error>Эрбер</span> и <span class=error>Николя</span> Маю (4) стали чемпионами <span class=error>Мастерс</span> 1000 в Риме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале они победили хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса (8) со счётом 4:6, 6:4, [10:3].

Матч продлился 1 час 34 минуты. На счету чемпионов одна подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Финалисты выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и использовали оба заработанных брейк-пойнта.

Для неудачно начавших сезон Маю и Эрбера это первый совместный титул в году — Николя в 2017-м выиграл Марсель, но там он выступал в паре с Жюльеном Беннето. Также для обоих это четвёртый титул на «Мастерс 1000».

Маю после этой победы останется на четвёртой строчке, но подтянется вплотную к третьей ракетке мира, бразильцу Марсело Мело — разрыв между ними сократится до 35 очков. Эрбер поднимется с 10-го места на 5-е. В чемпионской гонке Маю и Эрбер войдут в четвёрку лучших.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото