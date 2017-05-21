А. Зверев нанёс поражение Джоковичу в финале «Мастерс 1000» в Риме
Немец Александр Зверев стал чемпионом «Мастерс 1000» в Риме, неожиданно обыграв серба Новака Джоковича в двух сетах — 6:4, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. Зверев 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3
Для 20-летнего Зверева это был первый финал «Мастерса» в карьере. Он завоевал четвёртый титул в карьере и третий в сезоне, в том числе второй на грунте. Благодаря этой победе Александр 22 мая впервые войдёт в топ-10.
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