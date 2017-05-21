Украинка Свитолина обыграла румынку Халеп в финале теннисного турнира в Риме
Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Риме с призовым фондом более 2,7 миллиона долларов.
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Восьмая ракетка соревнований Свитолина в воскресном финале сломила сопротивление румынки Симоны Халеп (6-й номер посева) — 4:6, 7:5, 6:1. На корте соперницы провели 2 часа 8 минут.
Выигранный трофей WTA стал для 22-летней украинки восьмым в карьере в одиночном разряде.
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