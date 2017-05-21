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21 мая 2017, 15:12 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова и Веснина проиграли в финале турнира в Риме в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (1) в финале турнира в Риме в парном разряде уступили Чан Кайчэнь из Тайваня и швейцарке Мартине Хингис (2) со счётом 5:7, 6:7 (4:7).

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> (1) в финале турнира в Риме в парном разряде уступили Чан <span class=error>Кайчэнь</span> из Тайваня и швейцарце <span class=error>Мартине</span> <span class=error>Хингис</span> (2) со счётом 5:7 6:7 (4:7). Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 58 минут. Елена и Екатерина сделали 3 брейка и проиграли 4 гейма на своей подаче.

Для 36-летней Хингис этот титул 58-м в карьере в парном разряде и третьим в текущем сезоне, а 27-летняя Чан Кайчэнь завоевала 21-й трофей в общем и четвёртый в 2017 году. На данный момент Чан занимает десятое место в парном рейтинге WТА, а Мартина — восьмое.
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