Каменская проиграла в финале квалификации турнира в Нюрнберге

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Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 25-летняя представительница России, занимающая 219-е место в рейтинге WТА, не сделала ни одного брейка, проиграв 4 гейма на свой подаче. Виктория сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки.

Первая соперница 18-летней Рюффер, которая располагается на 756-й позиции в женской табели о рангах, по основной сетке определится позднее.