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21 мая 2017, 14:32 | Теннис | Чемпионат.com

Каменская проиграла в финале квалификации турнира в Нюрнберге

Россиянка Виктория Каменская (11) в финале квалификации турнира в Нюрнберге уступила немке Лене Рюффер (WC) со счётом 2:6, 3:6.

Россиянка Виктория <span class=error>Каменская</span> (11) в финале квалификации турнира в Нюрнберге уступила немке Лене Рюффер (WC) со счётом 2:6 3:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 25-летняя представительница России, занимающая 219-е место в рейтинге WТА, не сделала ни одного брейка, проиграв 4 гейма на свой подаче. Виктория сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки.

Первая соперница 18-летней Рюффер, которая располагается на 756-й позиции в женской табели о рангах, по основной сетке определится позднее.
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