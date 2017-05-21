Виктория Каменская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Нюрнберге
219-я ракетка мира, россиянка Виктория Каменская, проиграла немке Лене Рюффер, занимающей 756-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6 в финале квалификации турнира в Нюрнберге.
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 25-летняя Каменская сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала один
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