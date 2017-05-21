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21 мая 2017, 12:38 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Каменская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Нюрнберге

219-я ракетка мира, россиянка Виктория Каменская, проиграла немке Лене Рюффер, занимающей 756-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6 в финале квалификации турнира в Нюрнберге.

219-я ракетка мира россиянка Виктория <span class=error>Каменская</span> проиграла немке Лене Рюффер занимающей 756-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 3/6 в финале квалификации турнира в Нюрнберге. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 25-летняя Каменская сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 18-летняя Рюффер четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.
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21 мая

Виктория Каменская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Нюрнберге

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