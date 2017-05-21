Дауни: Приглашение Шараповой в Бирмингем позволит нам заработать деньги
Исполнительный директор Всеанглийской
лаун-теннисной ассоциации Майкл Дауни поделился мнением о предоставлении россиянке Марии Шараповой «уайлд кард» на турнир в Бирмингеме.
«Некоторые могут поставить под сомнение наше решение с моральной точки зрения, но не мы. Мария допустила ошибку, которую мы ни в коем случае не оправдываем. Она отбыла дисквалификацию и теперь может вернуться к соревновательной деятельности. Это решение далось нам нелегко, но остальные турниры предоставили ей «уайлд-кард», и мы решили дать возможность английским болельщикам увидеть игру Марии.
Хочу подчеркнуть, что благодаря этому решению мы заработаем деньги, которые будут направлены на развитие тенниса. Многие люди получат возможность заниматься теннисом чаще, — приводит его слова Tennis World.
Соревнования в Бирмингеме пройдут с 17 по 25 июня.
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