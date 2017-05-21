Виктория Азаренко может вернуться в Тур уже в июне

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Такое предположение возникло, поскольку директор турнира Mallorca Open Тони Надаль анонсировал «сенсационную новость». Напомним, что соревнования на Мальорке пройдут с 19 по 25 июня.

Ранее сообщалось, что теннисистка планирует вернуться на корт на турнире в Стэнфорде в начале августа.