Виктория Азаренко может вернуться в Тур уже в июне
Экс-первая ракетка мира, беларуска Виктория Азаренко, может возобновить выступления в Туре уже в июне.
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Такое предположение возникло, поскольку директор турнира Mallorca Open Тони Надаль анонсировал «сенсационную новость». Напомним, что соревнования на Мальорке пройдут с 19 по 25 июня.
Ранее сообщалось, что теннисистка планирует вернуться на корт на турнире в Стэнфорде в начале августа.
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