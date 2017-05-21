Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29814221/
21 мая 2017, 11:24 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Азаренко может вернуться в Тур уже в июне

Экс-первая ракетка мира, беларуска Виктория Азаренко, может возобновить выступления в Туре уже в июне.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира <span class=error>беларуска</span> Виктория <span class=error>Азаренко</span> может возобновить выступления в Туре уже в июне. Такое предположение возникло поскольку директор турнира Mallorca <span class=error>Open</span> Тони <span class=error>Надаль</span> анонсировал сенсационную новость. <span class=stop>Напомним</span> что соревнования на <span class=error>Мальорке</span> пройдут с 19 по 25 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое предположение возникло, поскольку директор турнира Mallorca Open Тони Надаль анонсировал «сенсационную новость». Напомним, что соревнования на Мальорке пройдут с 19 по 25 июня.

Ранее сообщалось, что теннисистка планирует вернуться на корт на турнире в Стэнфорде в начале августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Новак Джокович может стать новым лицом компании Lacoste

Сегодня день рождения у Карена Хачанова!

Виктория Азаренко может вернуться в Тур уже в июне