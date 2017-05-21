Элина Свитолина: Хочу продолжать выступать на том же уровне, не задумываясь о рейтинге

«Я довольна своими успехами. Говорят, что сейчас я лидер Гонки, это довольно неожиданно. Я провела уже много финалов в этом году. Я много работала, чтобы достичь таких результатов, но не могу сказать, что рассчитывала на них. И хотя сейчас я демонстрирую отличную игру, и вроде эти результаты должны быть ожидаемыми, я продолжаю работать, не покладая рук.

Я довольна своей игрой и хочу продолжать выступать на том же уровне, не задумываясь о рейтинге и прочих вещах. Конечно, я хочу побеждать на каждом турнире, но нужно смотреть на ситуацию реалистично. Именно поэтому надо думать, в первую очередь, о своей игре. Если играть хорошо, то иногда и поражения могут помочь больше, чем вымученные победы.

Что касается финала, мне нужно будет успеть восстановиться и войти в игру с первого розыгрыша. Я не ожидала, что полуфинальный матч закончится так быстро. Тем не менее, я оказалась в финале, так что этот турнир уже сложился для меня удачно. Моя соперница выиграла соревнования в Мадриде и здесь выступает здорово, но и я тоже. Так что постараюсь сыграть не хуже, чем до этого. Думаю, матч получится интересным, — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира в Риме.