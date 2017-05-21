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21 мая 2017, 11:22 | Теннис | GoTennis.ru

Вашек Поспишил стал победителем «Челленджера» в Южной Корее

106-я ракетка мира, канадец Вашек Поспишил, обыграл японца Го Соеду, занимающего 134-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2 в финале «Челленджера» в Пусане (Южная Корея).

106-я ракетка мира канадец <span class=error>Вашек</span> <span class=error>Поспишил</span> обыграл японца Го <span class=error>Соеду</span> занимающего 134-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 6/2 в финале Челленджера в Пусане (Южная Корея). Увеличить
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Матч продолжался 55 минут. За это время 26-летний Поспишил сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 32-летний Соеда ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Пусане составляет 150 тысяч долларов.
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