Вашек Поспишил стал победителем «Челленджера» в Южной Корее
106-я ракетка мира, канадец Вашек Поспишил, обыграл японца Го Соеду, занимающего 134-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2 в финале «Челленджера» в Пусане (Южная Корея).
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Матч продолжался 55 минут. За это время 26-летний Поспишил сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять
Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Пусане составляет 150 тысяч долларов.
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