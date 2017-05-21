Вашек Поспишил стал победителем «Челленджера» в Южной Корее

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Матч продолжался 55 минут. За это время 26-летний Поспишил сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 32-летний Соеда ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Пусане составляет 150 тысяч долларов.