«Слушайте, конечно, я знаю о турнире NextGen», — сказал Новак Джокович ранее на этой неделе. «Дело в том, что всё, о чём говорят в последние дни — это NextGen, турнир NextGen в Милане и молодые игроки. Сложно пропустить».

Новак отвечал на вопрос — который он, очевидно, услышал не в первый раз — о нововведении АТР — итоговом турнире года, на котором соберётся восьмёрка лучших теннисистов U-21. Таким образом руководство Тура пытается напомнить всем нам, что у спорта есть будущее — даже когда серб и остальные участники «Большой четвёрки» уйдут со сцены, мир не рухнет. На этой неделе даже одна из арен комплекса Foro Italico была переименована в непривычное итальянскому уху «NextGen». Выглядело и звучало красиво, но потом игроки начали жаловаться на ямы в грунте, в которых терялись мячи и кроссовки.

И так как Джокович всю неделю слушал о NextGen, кажется вполне логичным, что в финале «Мастерса» он встретится с представителем этой категории лицом к лицу. Сербу предстоит матч против немца Александра Зверева, который и стал лицом своего поколения в эти пять дней. Прошмыгнув мимо Кевина Андерсона в стартовом поединке, Зверев разобрался с обидчиком Маррея Фабио Фоньини, а затем — с двумя главными «подаванами» Тура Милошем Раоничем и Джоном Иснером. Немногим ранее Саша победил на своих первых грунтовых соревнованиях — в Мюнхене — а сейчас ему предстоит первый выход на корт в финале «Мастерса», неплохой прогресс, правда? В Чемпионской гонке U-21 немецкий спортсмен обходит второе место по очкам примерно в три раза.