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В преддверии Открытого чемпионата Франции румынская теннисистка набрала потрясающую форму, но не стоит забывать, что её оппонентка демонстрирует стабильный теннис в течение всего 2017 года.

С каждым днём разговоры о том, что Симона Халеп будет главной претенденткой на победу в Париже, звучат всё громче. На соревнованиях в столице Италии румынка была посеяна под шестым номером, однако показала игру, достойную первой ракетки турнира. Успешная защита титула в Мадриде придала ей дополнительной уверенности, и неделю спустя мы вновь видим Симону в решающем поединке соревнований. Победная серия Халеп насчитывает уже десять матчей.

Своё выступление в Риме Симона начала с победы над немкой Лаурой Зигемунд, затем в напряжённой трёхсетовой встрече одолела россиянку Анастасию Павлюченкову, после чего добилась двух уверенных побед над эстонкой Анетт Контавейт и Кики Бертенс из Нидерландов.

Элина Свитолина на следующей неделе в любом случае поднимется на самое высокое в карьере место мировой классификации. Если она проиграет в финале, то станет девятой ракеткой мира, а в случае успеха взлетит аж на шестую позицию. Сегодня украинка будет бороться на свой четвёртый трофей в сезоне.

В первом круге соревнований в Риме Элина переиграла француженку Ализе Корне, затем без проблем расправилась с немкой Моной Бартель. Пожалуй, самой громкой победы на итальянском «Премьере» Свитолина добилась в ¼ финала, в двух сетах обыграв Каролину Плишкову. Стадию полуфинала украинка преодолела практически без борьбы, так как её оппонентка, испанка Гарбин Мугуруса снялась с матча в середине первой партии.

История личных встреч соперниц по решающему поединку совсем небогатая. Симона и Элина противостояли друг другу дважды — в «Кубке Федерации» и на турнире в Софии. Обе встречи проходили на харде и завершились победами румынки. Довольно удивительно, что сегодняшние соперницы встречались так редко, ведь обе они уже длительное время находятся на ведущих ролях в Туре. В любом случае, воскресное противостояние будет иметь для каждой из них большое значение. Ни Халеп, ни Свитолина ещё не выигрывали римский турнир, и обе хотят подойти к Roland Garros, имея за плечами такой солидный успех.

Триумф Халеп после недавней победы в Мадриде окончательно утвердит её в качестве главного фаворита парижского «мэйджора», тогда как успех Свитолиной впервые заставит говорить о ней, как о представительнице элиты Тура.

Украинка действует агрессивно и мощно. Она отлично играет на приёме и может доставить серьёзные проблемы Халеп на её подаче. Впрочем, даже с учётом меньшего роста, румынка лучше подготовлена физически, реже ошибается при выполнении ударов и комфортнее всего чувствует себя именно на грунтовом покрытии. Если она в очередной раз подтвердит этот тезис на практике, то, без сомнения, добьётся победы.