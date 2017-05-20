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https://sport.mail.ru/news/tennis/29812406/
20 мая 2017, 23:58 | Теннис | GoTennis.ru

Елизавета Куличкова сыграет с Мэнди Минеллой на старте турнира в Страсбурге

В Страсбурге состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований WTA Internationaux de Strasbourg.

Россиянка Елизавета Куличкова сыграет с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой. Итальянка Камила Джорджи встретится с россиянкой Еленой Весниной. Австралийка Эшли Барти сразится с турчанкой Чаглой Буюкакчай.

Соперницей беларуски Веры Лапко станет полька Магда Линетт. Американка Мэдисон Бренгл померится силами с француженкой Полин Парментье, а её соотечественница Джулия Боузрап скрестит ракетки с пуэрториканкой Моникой Пюиг.
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20 мая

Елизавета Куличкова сыграет с Мэнди Минеллой на старте турнира в Страсбурге

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