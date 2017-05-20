Елизавета Куличкова сыграет с Мэнди Минеллой на старте турнира в Страсбурге
В Страсбурге состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований WTA Internationaux de Strasbourg.
Россиянка Елизавета Куличкова сыграет с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой. Итальянка Камила Джорджи встретится с россиянкой Еленой Весниной. Австралийка Эшли Барти сразится с турчанкой Чаглой Буюкакчай.
Соперницей беларуски Веры Лапко станет полька Магда Линетт. Американка Мэдисон Бренгл померится силами с француженкой Полин Парментье, а её соотечественница Джулия Боузрап скрестит ракетки с пуэрториканкой Моникой Пюиг.
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