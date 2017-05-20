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https://sport.mail.ru/news/tennis/29811279/
20 мая 2017, 19:43 | Теннис | УНИАН

Украинка Элина Свитолина вышла в финал престижного теннисного турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина сыграет в финале престижного турнира серии Premier 5 в Риме.

Соперница украинки <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса уступая в счете после пяти <span class=error>геймов</span> снялась с матча по состоянию здоровья. Увеличить
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В полуфинальном матче украинка прошла действующую чемпионку Ролан Гаррос испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу (4:1, отказ).

В четвертом гейме Свитолина взяла подачу соперницы, использовав свой третий брейкойнт. После этого украинка взяла свою подачу и вела в счете — 4:1. В этот момент Мугуруса заявила, что снимается с матча — видимо, дали о себе знать боли в бедре, которое было забинтовано.

Украинка после этой победы точно возглавит на следующей неделе чемпионскую гонку WTA, а также дебютирует на 9-й строчке рейтинга WTA.

В финале турнира в Риме Свитолина сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп. Призовой фонд турнира в Риме составляет 3 076 495 евро.
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