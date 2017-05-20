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20 мая 2017, 18:17 | Теннис | ТАСС

Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Риме в парном разряде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Риме. Общий призовой фонд соревнований составляет 2,8 млн долларов.

В полуфинале российские теннисистки оказались сильнее венгерки <span class=error>Тимеи</span> <span class=error>Бабош</span> и чешки <span class=error>Андреа</span> Главачковой — 6:3 6:7 (4:7) 10:8. Увеличить
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В полуфинале российские теннисистки оказались сильнее венгерки Тимеи Бабош и чешки Андреа Главачковой — 6:3, 6:7 (4:7), 10:8. В финале Макарова и Веснина встретятся с Юн Цзань Чань из Тайваня и швейцаркой Мартиной Хингис.

Турнир завершится 21 мая.
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