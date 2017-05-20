Екатерина Александрова снялась с полуфинального матча турнира ITF в Трнаве

Встреча длилась 29 минут. За это время 22-летняя Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а её 17-летняя соперница выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

В финале турнира ITF в Трнаве Вондроушова сыграет с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг.