Екатерина Александрова снялась с полуфинального матча турнира ITF в Трнаве
87-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, не смогла доиграть полуфинальный матч турнира ITF в Трнаве (Словакия) против чешки Маркеты Вондроушовой, занимающей 109-ю строчку рейтинга WTA. Поединок завершился со счётом 0/6, ½.
Встреча длилась 29 минут. За это время 22-летняя Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а её 17-летняя соперница выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В финале турнира ITF в Трнаве Вондроушова сыграет с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг.
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