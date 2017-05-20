Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Риме, где сыграют с Хингис и Юнжань

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Матч продолжался 1 час 49 минут.

В финале российская пара встретится со швейцаркой Мартиной Хингис и представительницей Китайского Тайбэя Чань Юнжань (2), которые на прошлой неделе выиграли соревнования в Мадриде. В полуфинальном матче Хингис с Юнжань победили Ярославу Шведову и бывшую напарницу Мартины, Саню Мирзу, — 6:3, 7:6 (9:7).