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20 мая 2017, 18:06 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Риме, где сыграют с Хингис и Юнжань

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (1) пробились в финал турнира в Риме, обыграв венгерку Тимю Бабош и чешку Андреа Главачкову (4) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), [10:8].

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> (1) пробились в финал турнира в Риме обыграв венгерку <span class=error>Тимю</span> <span class=error>Бабош</span> и чешку <span class=error>Андреа</span> Главачкову (4) со счётом 6:3 6:7 (4:7) [10:8]. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 49 минут.

В финале российская пара встретится со швейцаркой Мартиной Хингис и представительницей Китайского Тайбэя Чань Юнжань (2), которые на прошлой неделе выиграли соревнования в Мадриде. В полуфинальном матче Хингис с Юнжань победили Ярославу Шведову и бывшую напарницу Мартины, Саню Мирзу, — 6:3, 7:6 (9:7).
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Новости Тенниса

Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Риме в парном разряде

Россиянки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Риме в парном разряде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Риме. Общий призовой фонд соревнований составляет 2,8 млн долларов.
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