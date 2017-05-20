Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Риме, где сыграют с Хингис и Юнжань
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (1) пробились в финал турнира в Риме, обыграв венгерку Тимю Бабош и чешку Андреа Главачкову (4) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), [10:8].
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Матч продолжался 1 час 49 минут.
В финале российская пара встретится со швейцаркой Мартиной Хингис и представительницей Китайского Тайбэя Чань Юнжань (2), которые на прошлой неделе выиграли соревнования в Мадриде. В полуфинальном матче Хингис с Юнжань победили Ярославу Шведову и бывшую напарницу Мартины, Саню Мирзу, — 6:3, 7:6 (9:7).
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