Джокович стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 20 мая —
Р-Спорт. Серб Новак Джокович стал последним полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.
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В ¼ финала Джокович, получивший второй номер посева, встречался с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. Встреча началась в пятницу, но была прервана
За выход в финал Джокович поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8-й номер посева).
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