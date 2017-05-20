Джокович стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Риме

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В ¼ финала Джокович, получивший второй номер посева, встречался с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. Встреча началась в пятницу, но была прервана из-за дождя. В субботу соперники продолжили матч, который завершился победой Джоковича со счетом 6:1, 6:4. На корте соперники в общей сложности провели 1 час 31 минуту.

За выход в финал Джокович поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8-й номер посева).