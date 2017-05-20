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20 мая 2017, 17:35 | Теннис | Р-Спорт

Джокович стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Серб Новак Джокович стал последним полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович стал последним полуфиналистом теннисного турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в Риме призовой фонд которого составляет почти 43 миллиона евро. Увеличить
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В ¼ финала Джокович, получивший второй номер посева, встречался с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. Встреча началась в пятницу, но была прервана из-за дождя. В субботу соперники продолжили матч, который завершился победой Джоковича со счетом 6:1, 6:4. На корте соперники в общей сложности провели 1 час 31 минуту.

За выход в финал Джокович поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8-й номер посева).
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