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https://sport.mail.ru/news/tennis/29809171/
20 мая 2017, 15:39 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Куличкова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Страсбурге

Россиянка Елизавета Куличкова вышла в основную сетку теннисного турнира во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Россиянка Елизавета <span class=error>Куличкова</span> вышла в основную сетку теннисного турнира во французском Страсбурге призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. Увеличить
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В финальном раунде квалификации российская теннисистка со счетом 7:5, 6:2 переиграла Чаглу Бююкакчай из Турции. Поединок продолжался 1 час 20 минут.

Соперница Куличковой по первого кругу турнира определится позднее.
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