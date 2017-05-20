Россиянка Куличкова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Страсбурге
Россиянка Елизавета Куличкова вышла в основную сетку теннисного турнира во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финальном раунде квалификации российская теннисистка со счетом 7:5, 6:2 переиграла Чаглу Бююкакчай из Турции. Поединок продолжался 1 час 20 минут.
Соперница Куличковой по первого кругу турнира определится позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter