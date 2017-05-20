Кузнецов сыграет с Беллуччи в первом круге турнира в Женеве

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Возглавил посев швейцарец Стэн Вавринка, который начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой, либо с португальцем Жоау Соузой.