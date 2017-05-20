Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29807786/
20 мая 2017, 11:27 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецов сыграет с Беллуччи в первом круге турнира в Женеве

В Женеве состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая.

В Женеве состоялась жеребьёвка турнира <span class=error>АТР</span> который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Возглавил посев швейцарец Стэн Вавринка, который начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой, либо с португальцем Жоау Соузой.

Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге скрестит ракетки с бразильцем Томасом Беллуччи, а в случае успеха поспорит за выход в четвертьфинал с испанцем Альбертом Рамосом-Винольосом (3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото