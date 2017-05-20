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20 мая 2017, 10:33 | Теннис | Чемпионат.com

Вторая сеяная Веснина сыграет с победительницей квалификации в Страсбурге

В Страсбурге состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WТА, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая.

В Страсбурге состоялась жеребьёвка основной сетки турнира <span class=error>WТА</span> который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая. Увеличить
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Первая ракетка соревнований датчанка Каролина Возняцки в стартовом матче сыграет с американкой Шелби Роджерс, а россиянка Елена Веснина (2) встретится с победительницей квалификации.

Первой соперницей Натальи Вихлянцевой станет обладательница «уайлд-кард» француженка Аманден Эсс.
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