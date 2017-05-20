Вторая сеяная Веснина сыграет с победительницей квалификации в Страсбурге
В Страсбурге состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WТА, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая.
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Первая ракетка соревнований датчанка Каролина Возняцки в стартовом матче сыграет с американкой Шелби Роджерс, а россиянка Елена Веснина (2) встретится с победительницей квалификации.
Первой соперницей Натальи Вихлянцевой станет обладательница «уайлд-кард» француженка Аманден Эсс.
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