Элина Свитолина впервые в карьере обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Риме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную громкую победу, обыграв чешку Каролину Плишкову в ¼ финала турнира серии Premier 5 в Риме.
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Отличный хардовый сезон Элины Свитолиной перерос в не менее успешный грунтовый отрезок. Однако в соперницы украинке досталась одна из сильнейших соперниц Каролина Плишкова, которая имела стопроцентный показатель предыдущих встреч против Элины — пять побед в пяти встречах.
На старте поединка Каролину откровенно лихорадило, и она довольно легко уступила партию — 2:6.
На старте второй партии чешка также сразу же отдала свою подачу. Казалось, что победа Свитолиной уже не обсуждается. Но Каролина неожиданно вернулась в игру, прибавив в активности и в точности ударов. В середине сета она перехватила инициативу, а затем и повела в счете. Но в 10-м гейме чешка неожиданно дрогнула при подаче на партию. Свитолина почувствовала слабину соперницы и перевела сет на
Там шла равная борьба и первой до сетболов добралась Каролина, но все три попытки упустила. Далее уже украинка вырвалась вперед, и, как и в матче с Корне, выиграла
Элина прервала серию из пяти поражений против Плишковой и в четвертый раз в сезоне одолела соперницу из топ-3.
Соперницей украинки в полуфинале будет победительница пары Венус Уильямс — Гарбинье Мугуруса — в этом матче идет третий сет.
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