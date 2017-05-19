Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29805715/
19 мая 2017, 23:05 | Теннис | УНИАН

Элина Свитолина впервые в карьере обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную громкую победу, обыграв чешку Каролину Плишкову в ¼ финала турнира серии Premier 5 в Риме.

В борьбе за выход в полуфинал престижного турнира в Риме украинке удалось одолеть действующую третью ракетку мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отличный хардовый сезон Элины Свитолиной перерос в не менее успешный грунтовый отрезок. Однако в соперницы украинке досталась одна из сильнейших соперниц Каролина Плишкова, которая имела стопроцентный показатель предыдущих встреч против Элины — пять побед в пяти встречах.

На старте поединка Каролину откровенно лихорадило, и она довольно легко уступила партию — 2:6.

На старте второй партии чешка также сразу же отдала свою подачу. Казалось, что победа Свитолиной уже не обсуждается. Но Каролина неожиданно вернулась в игру, прибавив в активности и в точности ударов. В середине сета она перехватила инициативу, а затем и повела в счете. Но в 10-м гейме чешка неожиданно дрогнула при подаче на партию. Свитолина почувствовала слабину соперницы и перевела сет на тай-брейк.

Там шла равная борьба и первой до сетболов добралась Каролина, но все три попытки упустила. Далее уже украинка вырвалась вперед, и, как и в матче с Корне, выиграла тай-брейк с нетипичным счетом 11:9.

Элина прервала серию из пяти поражений против Плишковой и в четвертый раз в сезоне одолела соперницу из топ-3.

Соперницей украинки в полуфинале будет победительница пары Венус Уильямс — Гарбинье Мугуруса — в этом матче идет третий сет.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Порошенко встретится с Меркель 20 мая

На Банковой школьники провели акцию протеста против запрета Вконтакте

Официальный курс гривни от НБУ: после выходных евро подорожает, доллар продолжит дешеветь