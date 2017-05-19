Рим. Гарбин Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал
Седьмая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, в четвертьфинале турнира в Риме взяла верх над американкой Винус Уильямс, занимающей двенадцатое место мировой классификации, — 6/2, 3/6, 6/2.
За 1 час 43 минуты матча Гарбин сделала два эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Винус дважды подала навылет и реализовала два
В полуфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Мугуруса сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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