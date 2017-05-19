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https://sport.mail.ru/news/tennis/29805701/
19 мая 2017, 23:08 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Гарбин Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал

Седьмая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, в четвертьфинале турнира в Риме взяла верх над американкой Винус Уильямс, занимающей двенадцатое место мировой классификации, — 6/2, 3/6, 6/2.

За 1 час 43 минуты матча Гарбин сделала два эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Винус дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:1 в пользу американки.

В полуфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Мугуруса сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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