Рим. Гарбин Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал

За 1 час 43 минуты матча Гарбин сделала два эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Винус дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:1 в пользу американки.

В полуфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Мугуруса сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.