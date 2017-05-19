Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в ¼ финала соревнований Internazionali BNL d’Iialia уступил австрийцу Доминику Тиму, занимающему седьмое место мировой классификации, — 4/6, 3/6.
За 1 час 51 минуту матча Рафаэль один раз подал навылет и реализовал один
В полуфинале турнира в Риме Тим сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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