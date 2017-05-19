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https://sport.mail.ru/news/tennis/29804261/
19 мая 2017, 19:58 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в ¼ финала соревнований Internazionali BNL d’Iialia уступил австрийцу Доминику Тиму, занимающему седьмое место мировой классификации, — 4/6, 3/6.

За 1 час 51 минуту матча Рафаэль один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Тогда как Доминик сделал два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:2 в пользу испанца.

В полуфинале турнира в Риме Тим сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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