Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

За 1 час 51 минуту матча Рафаэль один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Тогда как Доминик сделал два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:2 в пользу испанца.

В полуфинале турнира в Риме Тим сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.