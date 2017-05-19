Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Трнаве

Соперницы провели на корте 1 час 11 минут, за которые Анастасия сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Катерина не совершила эйсов, брейков или двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований Потапова поборется с представительницей Парагвая Веронкой Сепеде Роиг.