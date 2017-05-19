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https://sport.mail.ru/news/tennis/29803949/
19 мая 2017, 19:35 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Трнаве

370-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, в четвертьфинале соревнований ITF в словацком городе Трнаве взяла верх над 23-летней украинкой Катериной Козловой, занимающей 147-е место мировой классификации, — 6/1, 6/2.

Соперницы провели на корте 1 час 11 минут, за которые Анастасия сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Катерина не совершила эйсов, брейков или двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований Потапова поборется с представительницей Парагвая Веронкой Сепеде Роиг.
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