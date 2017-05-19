Рим. Макарова и Веснина сыграют в полуфинале парных соревнований
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в четвертьфинале парного турнира в Риме взяли верх над чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Чжен Сайсай — 6/3, 6/2.
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За 1 час 11 минут матча Екатерина и Елена сделали один эйс и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Барбора и Чжен один раз подали навылет и реализовали два
В полуфинале парных соревнований Internazionali BNL d’Italia Макарова и Веснина сразятся с венгеркой Тимеа Бабош и чешкой Андреа Главацковой.
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