Рим. Макарова и Веснина сыграют в полуфинале парных соревнований

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За 1 час 11 минут матча Екатерина и Елена сделали один эйс и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Барбора и Чжен один раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

В полуфинале парных соревнований Internazionali BNL d’Italia Макарова и Веснина сразятся с венгеркой Тимеа Бабош и чешкой Андреа Главацковой.