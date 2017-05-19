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https://sport.mail.ru/news/tennis/29803651/
19 мая 2017, 18:40 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Макарова и Веснина сыграют в полуфинале парных соревнований

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в четвертьфинале парного турнира в Риме взяли верх над чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Чжен Сайсай — 6/3, 6/2.

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в четвертьфинале парного турнира в Риме взяли верх над чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Чжен Сайсай — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 11 минут матча Екатерина и Елена сделали один эйс и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Барбора и Чжен один раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

В полуфинале парных соревнований Internazionali BNL d’Italia Макарова и Веснина сразятся с венгеркой Тимеа Бабош и чешкой Андреа Главацковой.
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