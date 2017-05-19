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19 мая 2017, 18:19 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев войдёт в Топ-15 мирового рейтинга

Благодаря победе над канадцем Милошем Раоничем немец Александр Зверев стал полуфиналистом соревнований Internazionali BNL d’Italia.

Таким образом, немецкий спортсмен впервые пробился в полуфинал турнира категории «Мастерс». Кроме того, Зверев одержал седьмую победу в одиннадцати матчах против оппонентов из Топ-10.

Теперь Александр дебютирует в первой пятнадцатке мирового рейтинга, став самым молодым после Хуана Мартина Дель Потро теннисистом, которому это удалось. Аргентинец стал 15-й ракеткой мира в 2008 году в возрасте 19 лет и 11 месяцев, а немцу сейчас 20 лет и 1 месяц.
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