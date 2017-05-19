Александр Зверев войдёт в Топ-15 мирового рейтинга
Благодаря победе над канадцем Милошем Раоничем немец Александр Зверев стал полуфиналистом соревнований Internazionali BNL d’Italia.
Таким образом, немецкий спортсмен впервые пробился в полуфинал турнира категории «Мастерс». Кроме того, Зверев одержал седьмую победу в одиннадцати матчах против оппонентов из Топ-10.
Теперь Александр дебютирует в первой пятнадцатке мирового рейтинга, став самым молодым после Хуана Мартина Дель Потро теннисистом, которому это удалось. Аргентинец стал 15-й ракеткой мира в 2008 году в возрасте 19 лет и 11 месяцев, а немцу сейчас 20 лет и 1 месяц.
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