Александр Зверев войдёт в Топ-15 мирового рейтинга

Таким образом, немецкий спортсмен впервые пробился в полуфинал турнира категории «Мастерс». Кроме того, Зверев одержал седьмую победу в одиннадцати матчах против оппонентов из Топ-10.

Теперь Александр дебютирует в первой пятнадцатке мирового рейтинга, став самым молодым после Хуана Мартина Дель Потро теннисистом, которому это удалось. Аргентинец стал 15-й ракеткой мира в 2008 году в возрасте 19 лет и 11 месяцев, а немцу сейчас 20 лет и 1 месяц.