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19 мая 2017, 18:29 | Теннис | БЕЛТА

Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Страсбурге

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко победно стартовала в квалификации турнира во французском Страсбурге (призовой фонд — $226), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом квалификационном поединке Вера <span class=error>Лапко</span> (251-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня чилийскую теннисистку <span class=error>Даниэлу</span> <span class=error>Сегель</span> (229-е место рейтинга WTA) в двух сетах — 6:1 6:4. Увеличить
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В первом квалификационном поединке Вера Лапко (251-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель (229-е место рейтинга WTA) в двух сетах — 6:1, 6:4.

Следующей соперницей белоруски в борьбе за выход в основную сетку соревнований будет болгарская спортсменка Элица Костова (150), которая сегодня победила россиянку Полину Лейкину (334) — 6:4, 4:6, 6:1.

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