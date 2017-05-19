Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Страсбурге

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В первом квалификационном поединке Вера Лапко (251-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель (229-е место рейтинга WTA) в двух сетах — 6:1, 6:4.

Следующей соперницей белоруски в борьбе за выход в основную сетку соревнований будет болгарская спортсменка Элица Костова (150), которая сегодня победила россиянку Полину Лейкину (334) — 6:4, 4:6, 6:1.