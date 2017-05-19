Шарапова не будет просить wild card на Уимблдон и выступит в квалификации турнира
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет просить специальное приглашение (wild card) у организаторов для участия в Уимблдоне и выступит в квалификации турнира. Об спортсменка сообщила на своем официальном сайте.
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«Я буду играть в квалификационном турнире Уимблдона и не буду просить wild card в основную сетку», — написала Шарапова.
Уимблдон пройдет
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