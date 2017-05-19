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19 мая 2017, 16:33 | Теннис | ТАСС

Шарапова не будет просить wild card на Уимблдон и выступит в квалификации турнира

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет просить специальное приглашение (wild card) у организаторов для участия в Уимблдоне и выступит в квалификации турнира. Об спортсменка сообщила на своем официальном сайте.

Уимблдон пройдет <nobr>3—16 июля</nobr> квалификация стартует 26 июня. Увеличить
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«Я буду играть в квалификационном турнире Уимблдона и не буду просить wild card в основную сетку», — написала Шарапова.

Уимблдон пройдет 3—16 июля, квалификация стартует 26 июня.
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