21 эйс помог Иснеру одолеть Чилича в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

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Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. 28-летний уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Джона 21 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал Иснер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 16) — Милош Раонич (Канада, 5).