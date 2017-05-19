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19 мая 2017, 16:31 | Теннис | Чемпионат.com

21 эйс помог Иснеру одолеть Чилича в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в трёх сетах проиграв представителю США Джону Иснеру со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (2:7).

Хорватский теннисист Марин <span class=error>Чилич</span> (6) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии <span class=error>Мастерс</span>-1000 в Риме в трёх сетах проиграв представителю США Джону <span class=error>Иснеру</span> со счётом 6:7 (3:7) 6:2 6:7 (2:7). Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. 28-летний уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Джона 21 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал Иснер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 16) — Милош Раонич (Канада, 5).
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