21 эйс помог Иснеру одолеть Чилича в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Хорватский теннисист Марин Чилич (6) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в трёх сетах проиграв представителю США Джону Иснеру со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (2:7).
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Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. 28-летний уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 6
За выход в финал Иснер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 16) — Милош Раонич (Канада, 5).
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