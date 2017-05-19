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https://sport.mail.ru/news/tennis/29800481/
19 мая 2017, 14:40 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме

Румынская теннисистка Симона Халеп (6) вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (Q) со счётом 6:2, 6:4.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> (6) вышла в полуфинал турнира в Риме обыграв представительницу Эстонии <span class=error>Анетт</span> Контавейт (Q) со счётом 6:2 6:4. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Контавейт 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал Халеп поспорит с либо с голландкой Кики Бертенс (15), либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (Q).
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