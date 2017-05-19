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https://sport.mail.ru/news/tennis/29800001/
19 мая 2017, 14:21 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира во французском Сен-Годенсе (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала <span class=error>Соболенко</span> взяла верх над француженкой <span class=error>Тессой</span> Андрианьяфитримо — 6:2 6:3. Увеличить
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Сегодня в поединке 1/8 финала Соболенко взяла верх над француженкой Тессой Андрианьяфитримо — 6:2, 6:3.

В первом раунде квалификации турнира в Страсбурге (призовой фонд — $226 тыс.) белоруска Вера Лапко сегодня сыграет против чилийской теннисистки Даниэлы Сигель.

На мужском турнире в Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.) белорусский теннисист Илья Ивашко зачехлил ракетку после сегодняшнего полуфинального поединка с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом — 4:6, 4:6.

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