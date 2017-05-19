Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира во Франции
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира во французском
Сен-Годенсе (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в поединке 1/8 финала Соболенко взяла верх над француженкой Тессой Андрианьяфитримо — 6:2, 6:3.
В первом раунде квалификации турнира в Страсбурге (призовой фонд — $226 тыс.) белоруска Вера Лапко сегодня сыграет против чилийской теннисистки Даниэлы Сигель.
На мужском турнире в Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.) белорусский теннисист Илья Ивашко зачехлил ракетку после сегодняшнего полуфинального поединка с испанцем Адрианом
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