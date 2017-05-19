Битва на семи холмах. Джокович и дель Потро проведут новый триллер в Риме
Дружные поражения россиянок, неполадки Энди Маррея, новая битва Джоковича и дель Потро — в обзоре самых ярких событий турнира в Риме.
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Стартовавший в воскресенье супертурнир в Риме обещал не менее бескомпромиссную борьбу, чем та, что зрители увидели в Мадриде на прошлой неделе. На кортах снова ждали Марию Шарапову, новых побед Рафаэля Надаля, вдохновения от Новака Джоковича и Энди Маррея и возвращения
В первом круге — без сенсаций
В первом круге мужского турнира предстояло вылететь всего одному сеяному в десятке теннисисту, да и то поражение Григора Димитрова от
В Риме Хуану было нечего терять, а потому с самого первого матча он начал показывать очень достойную игру. Григор уверенно начал поединок и вскоре выиграл стартовый сет. Но в дальнейшем ему не хватило характера, чтобы не ослабить напор и не допустить возвращения соперника в игру. Дель Потро грамотно использовал время на раскачку и начиная со второй партии не оставил болгарину ни единого шанса.
Тем временем у женщин стартовые матчи предсказуемо прошли интереснее. Уже в первом круге ракетки сложили 10-я ракетка турнира Мэдисон Кис, 11-я — Елена Веснина и находившаяся в последнее время в блестящей форме Кристина Младенович. Француженка в двух упорных сетах не справилась с Юлией Гёргес, а Веснина потерпела разгромное поражение от китаянки Ван Цян, утонув в собственных ошибках.
В первом круге вынуждена была сняться Дарья Касаткина. Она выиграла первый сет у Барборы Стрыцовой, а во втором шла равная борьба, когда россиянка рванула за укороченным и страшно подвернула ногу. В течение 15 минут врач пытался оказать ей посильную помощь, но было заметно, что Дарья испытывает слишком сильную боль. Она сыграла несколько розыгрышей и в слезах была вынуждена признать своё поражение.
Неудачный день Марии Шараповой
После холодного душа от Эжени Бушар в Мадриде Мария Шарапова могла реабилитироваться уже в Риме. Для того чтобы обеспечить себе попадание в основную сетку Уимблдона, россиянке необходимо было доходить на итальянском турнире до полуфинала.
В первом круге россиянка довольно уверенно справилась с Кристиной Макхэйл. После упорного начала и шести обоюдных брейков Шарапова сумела прибавить в концовке первого сета. Мария много ошибалась, но задавила соперницу мощью и атакующей игрой, поэтому во второй партии американка уже практически не сопротивлялась. Во втором круге Шарапову ждала Мирьяна
Время начала матча на центральном корте совпало с
Третий сет начался для россиянки с брейка под ноль. Лучич упускала нити игры и, казалось, вскоре может окончательно опустить руки, как и в Мадриде. Но при счёте 1:0 (40:30) в пользу Шараповой россиянка неудачно приземлилась на левую ногу при подаче, подошла к судье на вышке и попросила вызвать врача после этого гейма. На
Она вернулась через несколько минут с повязкой на левом бедре, заметно хромая и почти не имея возможности быстро передвигаться. Хорватка с трудом удержала подачу, пошла на смену сторон, но Шарапова подошла к ней и пожала руку — продолжать матч она больше не могла.
Россиянки дружно покинули турнир
При жребии почти все российские теннисистки, за исключением Весниной и Касаткиной, попали в верхнюю часть сетки. При удачных раскладах они даже могли полностью составить пары четвертьфиналисток, но такие мысли пришлось отмести уже после поражения Шараповой. В остальном же Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова стартовали довольно ярко и до последнего претендовали на попадание в восьмёрку сильнейших.
В первом круге Павлюченковой предстояла тяжёлая встреча с Самантой Стосур. Анастасия отлично действовала в первом выигранном сете, во втором же и даже в третьем, несмотря на счёт, уже такой лёгкости в действиях россиянки не было. Анастасия выглядела очень уставшей после второй партии, которую она проиграла на
В третьем круге её ждала встреча с Симоной Халеп,
Не смогли пройти в четвертьфинал и Светлана Кузнецова с Екатериной Макаровой. Макарова в первом круге в великолепном стиле разгромила Роберту Винчи, а во втором вытащила непросто складывавшийся матч с Доминикой Цибулковой (первый сет россиянка проиграла 1:6). В обеих встречах уровень игры Макаровой внушал оптимизм, но Кики Бертенс в третьем круге сумела полностью разрушить игру соперницы. Голландка великолепно играла в обороне, но при этом и сама непрестанно пыталась так или иначе контратаковать. Выиграв первую партию на
Обидно сложился матч третьего круга для Кузнецовой. Во втором круге россиянка перетерпела Катержину Синякову, хотя чуть было не упустила преимущество со счёта 4:2 во второй партии, позволив сопернице в
Теперь в четвертьфинале Гаврилова сыграет с Бертенс. В нижней части сетки итальянских зрителей ожидает два очень ярких матча — за выход в полуфинал Винус Уильямс сыграет с Гарбинье Мугурусой, а Элина Свитолина поборется за первую строчку чемпионской гонки с Каролиной Плишковой.
Надаль в порядке, Джокович и дель Потро снова сыграют друг с другом
Первая ракетка мира Энди Маррей будто решил посоревноваться с Анжеликой Кербер и покинул Рим уже во втором круге, точно как и лидер женского рейтинга. Фабио Фоньини
Ещё интереснее выглядит второй четвертьфинал в верхней части сетки. Марин Чилич не оставил шансов Давиду Гоффену, а Джон Иснер и вовсе решил вспомнить «Ролан Гаррос"-2011, когда он чуть было не выбил Рафаэля Надаля, и не оставил шансов в 1/8-й Стэну Вавринке.
Четвертьфиналы внизу выглядят куда представительнее. Кто знает, стал бы выкладываться Рафаэль Надаль, только что выигравший в Мадриде, если бы Николас Альмагро не предоставил ему лишний день отдыха. Испанцы провели на корте всего три гейма, когда Альмагро снялся
По накалу с матчем Надаль — Тим безусловно поспорят Новак Джокович и
Дель Потро после победы над Димитровым размялся на Кайле Эдмунде, а в 1/8 финала смял Кея Нисикори. Японец боролся только в первой партии, но, проиграв
Уже в пятницу на кортах Foro Italico определятся полуфиналисты как в мужском, так и в женском одиночном разрядах.
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