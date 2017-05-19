Новак Джокович: Провёл лучший матч в сезоне и готов к серьёзным вызовам
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Роберто
Баутистой-Агутом в третьем раунде турнира в Риме.
«Мне кажется, что этот матч был моей лучшей игрой не только в этом грунтовом сезоне, но и в целом в этом году. К счастью, это произошло в нужное время. Все игроки хотят выйти на пик в преддверии «Ролан Гаррос» — на турнире в Риме, одном из самых важных стартов в мире.
Я бы хотел продолжить действовать на таком уровне и добиться ещё большего.
Я стараюсь изо всех сил, чтобы сделать свою игру лучше, как можно лучше. Боюсь, что последние месяцы оставляли желать лучшего в плане результатов, но я верю, что прогресс близок.
С каждым днём я становлюсь всё увереннее. Мне нравится Рим и местные условия. Прежде я многого добивался на местном турнире. Мне кажется, что я готов к максимально серьёзному вызову, — цитирует Новака
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