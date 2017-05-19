Новак Джокович: Провёл лучший матч в сезоне и готов к серьёзным вызовам

«Мне кажется, что этот матч был моей лучшей игрой не только в этом грунтовом сезоне, но и в целом в этом году. К счастью, это произошло в нужное время. Все игроки хотят выйти на пик в преддверии «Ролан Гаррос» — на турнире в Риме, одном из самых важных стартов в мире.

Я бы хотел продолжить действовать на таком уровне и добиться ещё большего.

Я стараюсь изо всех сил, чтобы сделать свою игру лучше, как можно лучше. Боюсь, что последние месяцы оставляли желать лучшего в плане результатов, но я верю, что прогресс близок.