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https://sport.mail.ru/news/tennis/29793256/
19 мая 2017, 0:32 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Провёл лучший матч в сезоне и готов к серьёзным вызовам

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в третьем раунде турнира в Риме.

«Мне кажется, что этот матч был моей лучшей игрой не только в этом грунтовом сезоне, но и в целом в этом году. К счастью, это произошло в нужное время. Все игроки хотят выйти на пик в преддверии «Ролан Гаррос» — на турнире в Риме, одном из самых важных стартов в мире.

Я бы хотел продолжить действовать на таком уровне и добиться ещё большего.

Я стараюсь изо всех сил, чтобы сделать свою игру лучше, как можно лучше. Боюсь, что последние месяцы оставляли желать лучшего в плане результатов, но я верю, что прогресс близок.

С каждым днём я становлюсь всё увереннее. Мне нравится Рим и местные условия. Прежде я многого добивался на местном турнире. Мне кажется, что я готов к максимально серьёзному вызову, — цитирует Новака пресс-служба АТР.
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