Рим. Каролин Плишкова отдала Тимеа Бачински шесть геймов

За 1 час 20 минут матча Каролина сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:2 в пользу третьей ракетки мира.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Плишкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.