Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29793139/
19 мая 2017, 0:14 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Каролин Плишкова отдала Тимеа Бачински шесть геймов

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в третьем круге турнира в Риме одолела свою соотечественницу Тимеа Бачински, занимающую 34-е место мировой классификации, — 6/1, 7/5.

За 1 час 20 минут матча Каролина сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:2 в пользу третьей ракетки мира.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Плишкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Майкл Дауни: Нам было непросто принять решение о выдаче Шараповой wild card

Новак Джокович: Провёл лучший матч в сезоне и готов к серьёзным вызовам

Доминик Тим: Я думал, что Куэрри не специалист по грунту, но он провёл крутой матч