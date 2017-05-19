Рим. Каролин Плишкова отдала Тимеа Бачински шесть геймов
Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в третьем круге турнира в Риме одолела свою соотечественницу Тимеа Бачински, занимающую 34-е место мировой классификации, — 6/1, 7/5.
За 1 час 20 минут матча Каролина сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа реализовала один
В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Плишкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter