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18 мая 2017, 23:58 | Теннис | УНИАН

Свитолина вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Риме

В Риме завершился матч третьего круга теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолин обыграла немку Мону Бартель, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинку обыграла немку <span class=error>Мону</span> <span class=error>Бартель</span> в трех партиях. Увеличить
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Матч завершился со счетом 3:6, 6:0, 6:0.

Немка уверенно провела первый сет, сделав лишний брейк на подаче украинки в середине первой партии. Но, после выигрыша партии она резко сдала и проиграла 12 геймов подряд.

Таким образом, наша теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований серии Premier 5.

В четвертьфинале украинка сыграет с победителем пары Тимеа Бачински — Каролина Плишкова.

Как сообщал УНИАН, турнир в Риме проходит с 10 по 21 мая.

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