Свитолина вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Риме
В Риме завершился матч третьего круга теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолин обыграла немку Мону Бартель, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился со счетом 3:6, 6:0, 6:0.
Немка уверенно провела первый сет, сделав лишний брейк на подаче украинки в середине первой партии. Но, после выигрыша партии она резко сдала и проиграла 12 геймов подряд.
Таким образом, наша теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований серии Premier 5.
В четвертьфинале украинка сыграет с победителем пары Тимеа Бачински — Каролина Плишкова.
Как сообщал УНИАН, турнир в Риме проходит с 10 по 21 мая.
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