Рафаэль Надаль сыграет в четвертьфинале соревнований в Риме

За 1 час 20 минут матча Надаль сделал три эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Джек реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу испанца.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.