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https://sport.mail.ru/news/tennis/29792583/
18 мая 2017, 22:34 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль сыграет в четвертьфинале соревнований в Риме

Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в третьем раунде турнира в Риме взял верх над американцем Джеком Соком, занимающим 14-е место мировой классификации, — 6/3, 6/4.

За 1 час 20 минут матча Надаль сделал три эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Джек реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу испанца.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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