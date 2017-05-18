Рафаэль Надаль сыграет в четвертьфинале соревнований в Риме
Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в третьем раунде турнира в Риме взял верх над американцем Джеком Соком, занимающим 14-е место мировой классификации, — 6/3, 6/4.
За 1 час 20 минут матча Надаль сделал три эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Джек реализовал один
В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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