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https://sport.mail.ru/news/tennis/29792067/
18 мая 2017, 22:08 | Теннис | БЕЛТА

Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Самарканде, Егор Герасимов выбыл из борьбы

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в узбекском Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке Ивашко, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, победил в двух сетах российского теннисиста Теймураза Габашвили, который находится на 149-й позиции в рейтинге АТР — 6:3, 6:2. Соперником Ильи Ивашко в матче за выход в финал будет испанский теннисист Адриан Менендес-Масейрас (176-й номер рейтинга АТР).

Еще один белорус Егор Герасимов (170) не сумел пробиться в полуфинал, уступив теннисисту из Боснии и Герцеговины Алдину Сеткичу (228) — 1:6, 6:7 (6:8).

В полуфинале парного разряда белорусско-чилийский тандем Андрей Василевский / Ханс Подлипник-Кастильо проиграл индийскому дуэту Прайнеш Гуннесваран / Вишну Вардхан (Индия) — 6:7 (5:7), 6:3, 2:10.

Турнир в Самарканде финиширует 20 мая.

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