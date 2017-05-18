Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Самарканде, Егор Герасимов выбыл из борьбы
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в узбекском Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинальном поединке Ивашко, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, победил в двух сетах российского теннисиста Теймураза Габашвили, который находится на 149-й позиции в рейтинге АТР — 6:3, 6:2. Соперником Ильи Ивашко в матче за выход в финал будет испанский теннисист Адриан
Еще один белорус Егор Герасимов (170) не сумел пробиться в полуфинал, уступив теннисисту из Боснии и Герцеговины Алдину Сеткичу (228) — 1:6, 6:7 (6:8).
В полуфинале парного разряда
Турнир в Самарканде финиширует 20 мая.
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