Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29791940/
18 мая 2017, 21:25 | Теннис | GoTennis.ru

Американский теннисист получил десятилетнюю дисквалификацию за организацию договорного матча

30-летний американский теннисист Никита Кривонос, не имеющий места в рейтинге АТР, получил десятилетнюю дисквалификацию за организацию договорного матча на «Челленджере» в 2015 году.

Представители TIU обвинили Кривоноса в том, что тот принял участие в организации договорного поединка на соревнованиях в Иллинойсе в ноябре 2015 года. Результаты расследования подтвердили это, а спортсмен не предоставил никаких данных о своих звонках и банковских счетах, так что его обвинили в нежелании сотрудничать со следствием.

В итоге Никита, который не играл с декабря 2015, был оштрафован на $20.000 и дисквалифицирован на 10 лет.

Лучшей позиций Кривоноса в рейтинге была 389-я строчка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Париж сказал Шараповой «нет»

Париж сказал Шараповой «нет»

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли назвал имена обладателей wild card на Roland Garros. Среди них не оказалось Марии Шараповой. Знаменитая россиянка не выступит в Париже ни в основной сетке, ни в квалификации.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Винус Уильямс: Чтобы побеждать, нужно постоянно трудиться, так что я полагаюсь на мастерство, а не на удачу

Джон Иснер впервые одолел соперника из Топ-10 на грунтовом турнире АТР

Шамиль Тарпищев: В "Кубке Федерации" много проиграли из-за тренерских ошибок. Рано говорить, продолжит ли Мыскина работу