Американский теннисист получил десятилетнюю дисквалификацию за организацию договорного матча
30-летний американский теннисист Никита Кривонос, не имеющий места в рейтинге АТР, получил десятилетнюю дисквалификацию за организацию договорного матча на «Челленджере» в 2015 году.
Представители TIU обвинили Кривоноса в том, что тот принял участие в организации договорного поединка на соревнованиях в Иллинойсе в ноябре 2015 года. Результаты расследования подтвердили это, а спортсмен не предоставил никаких данных о своих звонках и банковских счетах, так что его обвинили в нежелании сотрудничать со следствием.
В итоге Никита, который не играл с декабря 2015, был оштрафован на $20.000 и дисквалифицирован на 10 лет.
Лучшей позиций Кривоноса в рейтинге была 389-я строчка.
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