Американский теннисист получил десятилетнюю дисквалификацию за организацию договорного матча

Представители TIU обвинили Кривоноса в том, что тот принял участие в организации договорного поединка на соревнованиях в Иллинойсе в ноябре 2015 года. Результаты расследования подтвердили это, а спортсмен не предоставил никаких данных о своих звонках и банковских счетах, так что его обвинили в нежелании сотрудничать со следствием.

В итоге Никита, который не играл с декабря 2015, был оштрафован на $20.000 и дисквалифицирован на 10 лет.

Лучшей позиций Кривоноса в рейтинге была 389-я строчка.