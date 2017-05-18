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https://sport.mail.ru/news/tennis/29791938/
18 мая 2017, 21:25 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Хуан Мартин Дель Потро победил Кеи Нишикори в третьем раунде

34-я ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, в третьем круге турнира в Риме оказался сильнее японца Кеи Нишикори, занимающего девятую строчку мировой классификации, — 7/6 (4), 6/3.

За 1 час 54 минуты матча Хуан Мартин восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Кеи сделал один эйс, два брейка и один раз ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу аргентинца.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Дель Потро сразится с сербом Новаком Джоковичем.
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