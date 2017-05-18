Рим. Хуан Мартин Дель Потро победил Кеи Нишикори в третьем раунде
34-я ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, в третьем круге турнира в Риме оказался сильнее японца Кеи Нишикори, занимающего девятую строчку мировой классификации, — 7/6 (4), 6/3.
За 1 час 54 минуты матча Хуан Мартин восемь раз подал навылет и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Дель Потро сразится с сербом Новаком Джоковичем.
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