Рим. Хуан Мартин Дель Потро победил Кеи Нишикори в третьем раунде

За 1 час 54 минуты матча Хуан Мартин восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Кеи сделал один эйс, два брейка и один раз ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу аргентинца.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d’Italia Дель Потро сразится с сербом Новаком Джоковичем.