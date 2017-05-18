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18 мая 2017, 20:26 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Рада, что смогу вернуться в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от получения wild card на соревнования в Бирмингеме.

«Я действительно рада, что смогу вернуться в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону. Большое спасибо федерации за эту возможность. У меня остались прекрасные воспоминания об этом турнире — здесь я завоевала два титула.

Не могу дождаться начала соревнований — за последние годы они вошли в число лучших во всём мире, — цитирует Марию пресс-служба Aegon Classic Birmingham.
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DM: Оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнира

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оргкомитет Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема — не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке. Об этом сообщает Daily Mail.
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