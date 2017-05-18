Мария Шарапова: Рада, что смогу вернуться в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону

«Я действительно рада, что смогу вернуться в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону. Большое спасибо федерации за эту возможность. У меня остались прекрасные воспоминания об этом турнире — здесь я завоевала два титула.

Не могу дождаться начала соревнований — за последние годы они вошли в число лучших во всём мире, — цитирует Марию пресс-служба Aegon Classic Birmingham.