Мария Шарапова: Рада, что смогу вернуться в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от получения wild card на соревнования в Бирмингеме.
«Я действительно рада, что смогу вернуться в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону. Большое спасибо федерации за эту возможность. У меня остались прекрасные воспоминания об этом турнире — здесь я завоевала два титула.
Не могу дождаться начала соревнований — за последние годы они вошли в число лучших во всём мире, — цитирует Марию
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