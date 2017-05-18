Симона Халеп: Во втором сете я прибавила, но такой рисунок игры был на руку Павлюченковой

«Я прекрасно себя чувствую — ощущаю силу на корте, в ногах и в голове. Это приятное чувство. Наверное, это всё уверенность в себе — я отслеживаю каждый удар, где бы ни находилась. Понимаю, что сыграю каждый мяч.

Во втором сете матча с Павлюченковой стала двигаться быстрее и пробивать острее — ей такой стиль подходит, так что она тоже прибавила. Хорошо, что в третьей партии я всё изменила: стала открывать корт и пробивать медленнее, — отметила Симона.

«Уже играла с Анетт в Майами, было очень непросто — она была на высоте. Но не знаю, что она покажет на грунте. Нужно будет адаптироваться к её стилю.