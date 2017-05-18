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18 мая 2017, 19:28 | Теннис | ТАСС

Шарапова подписала двухлетний контракт на выступление на турнире WTA в Бирмингеме

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова подписала контракт на участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме на два года. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации лаун- тенниса, занимающейся организацией теннисных мероприятий в Великобритании.

В этом году соревнования пройдут <nobr>19—25 июня</nobr>. Увеличить
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Шарапова будет выступать на турнире в Бирмингеме в 2017 и 2018 годах. В этом году соревнования пройдут 19—25 июня.

Ранее стало известно, что россиянка не получила специальное приглашение wild card на выступление в Roland Garros.

В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в немецком Штутгарте. На прошлой неделе 30-летняя россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом раунде турнира в Мадриде, что позволило ей подняться на 211-е место в рейтинге WTA.
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