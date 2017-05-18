Шарапова подписала двухлетний контракт на выступление на турнире WTA в Бирмингеме

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Шарапова будет выступать на турнире в Бирмингеме в 2017 и 2018 годах. В этом году соревнования пройдут 19—25 июня .

Ранее стало известно, что россиянка не получила специальное приглашение wild card на выступление в Roland Garros.