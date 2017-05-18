Internazionali BNL d’Italia. Марин Чилич взял верх над Давидом Гоффином
Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, переиграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего десятую строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 в третьем круга «Мастерса» в Риме.
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 28-летний Чилич сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
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