Internazionali BNL d’Italia. Марин Чилич взял верх над Давидом Гоффином

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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 28-летний Чилич сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 26-летний Гоффин трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу бельгийца.