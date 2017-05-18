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https://sport.mail.ru/news/tennis/29787794/
18 мая 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Internazionali BNL d’Italia. Марин Чилич взял верх над Давидом Гоффином

Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, переиграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего десятую строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 в третьем круга «Мастерса» в Риме.

Восьмая ракетка мира хорват Марин <span class=error>Чилич</span> переиграл бельгийца Давида <span class=error>Гоффина</span> занимающего десятую строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 в третьем круга <span class=error>Мастерса</span> в Риме. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 28-летний Чилич сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 26-летний Гоффин трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу бельгийца.
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