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18 мая 2017, 15:11 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин покидает «Челленджер» в Самарканде

273-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, на двух тай-брейках проиграл американцу Джейсону Джангу, занимающему 173-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/7 (4) в четвертьфинале «Челленджера» в Самарканде.

273-я ракетка мира россиянин Алексей <span class=error>Ватутин</span> на двух <nobr>тай-брейках</nobr> проиграл американцу <span class=error>Джейсону</span> <span class=error>Джангу</span> занимающему 173-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (3) 6/7 (4) в четвертьфинале Челленджера в Самарканде. Увеличить
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За 1 час 40 минут матча спортсмены реализовали по одному брейк-пойнту. При этом 24-летний Ватутин ни разу не подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а 27-летний Джанг выполнил пять эйсов и дважды ошибся при подаче. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Следующим соперником Джанга на «Челленджере» в Самарканде станет босниец Алдин Сеткич.
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