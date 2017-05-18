Алексей Ватутин покидает «Челленджер» в Самарканде

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За 1 час 40 минут матча спортсмены реализовали по одному брейк-пойнту. При этом 24-летний Ватутин ни разу не подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а 27-летний Джанг выполнил пять эйсов и дважды ошибся при подаче. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Следующим соперником Джанга на «Челленджере» в Самарканде станет босниец Алдин Сеткич.