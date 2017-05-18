Алексей Ватутин покидает «Челленджер» в Самарканде
273-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, на двух
тай-брейках проиграл американцу Джейсону Джангу, занимающему 173-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/7 (4) в четвертьфинале «Челленджера» в Самарканде.
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За 1 час 40 минут матча спортсмены реализовали по одному
Следующим соперником Джанга на «Челленджере» в Самарканде станет босниец Алдин Сеткич.
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