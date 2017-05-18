Александр Зверев стал первым участником четвертьфинала «Мастерса» в Риме

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Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время 20-летний Зверев ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка, а 29-летний Фоньини выполнил один эйс, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.