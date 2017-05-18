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18 мая 2017, 14:52 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Светлана Кузнецова в трёх сетах уступила Дарье Гавриловой

Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, не справилась с австралийкой Дарьей Гавриловой, занимающей 33-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 6/2, 5/7, 4/6 в третьем круге турнира в Риме.

Восьмая ракетка мира россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> не справилась с австралийкой Дарьей <span class=error>Гавриловой</span> занимающей 33-ю строчку рейтинга WTA проиграв со счётом 6/2 5/7 4/6 в третьем круге турнира в Риме. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время они реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 31-летняя Кузнецова сделала четыре эйса и столько же раз ошиблась при подаче, а 23-летняя Гаврилова ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу россиянки.
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DM: Оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнира

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оргкомитет Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема — не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке. Об этом сообщает Daily Mail.
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