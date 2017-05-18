Рим. Светлана Кузнецова в трёх сетах уступила Дарье Гавриловой
Восьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, не справилась с австралийкой Дарьей Гавриловой, занимающей 33-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 6/2, 5/7, 4/6 в третьем круге турнира в Риме.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время они реализовали по шесть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter