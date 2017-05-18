Рим. Светлана Кузнецова в трёх сетах уступила Дарье Гавриловой

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Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время они реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 31-летняя Кузнецова сделала четыре эйса и столько же раз ошиблась при подаче, а 23-летняя Гаврилова ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу россиянки.