Известный украинский теннисист Андрей Медведев сыграет на Турнире легенд в Париже
Капитан мужской сборной Украины Андрей Медведев примет участие в Турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Франции в Париже.
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Сам турнир пройдёт с 6-го по 11 июня.
Как сообщает
Открытый чемпионат Франции по теннису, являющийся одним из четырех турниров Большого шлема, стартует 22 мая.
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