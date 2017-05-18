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18 мая 2017, 14:41 | Теннис | УНИАН

Известный украинский теннисист Андрей Медведев сыграет на Турнире легенд в Париже

Капитан мужской сборной Украины Андрей Медведев примет участие в Турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Франции в Париже.

Турнир легенд пройдет в рамках Открытого чемпионата Франции — <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Сам турнир пройдёт с 6-го по 11 июня.

Как сообщает sapronov-tennis.org, помимо Медведева, в Турнире легенд также сыграют такие известные в прошлом теннисисты, как Магнус Норман, Хуан Карлос Ферреро, Патрик Кеш, Фабрис Санторо, Евгений Кафельников, Ким Клейстерс, Мартина Навратилова, Анастасия Мыскина, Линдсей Дэвенпорт, Джон Макинрой, Матс Виландер, Томас Энквист, Горан Иванишевич, Мансур Бахрами и другие.

Открытый чемпионат Франции по теннису, являющийся одним из четырех турниров Большого шлема, стартует 22 мая.

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